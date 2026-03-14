Arsenal - Everton: 2-0 (MAÇ SONUCU)

Arsenal, Premier Lig'in 31. haftasında Everton'ı konuk ederken, rakibini son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 yendi. Topçular'a galibiyeti getiren golleri 89'da Gyökeres ile 90+7'de 16 yaşıdnaki genç futbolcu Dowman kaydetti.

Ligde lider durumda bulunan Londra ekibi bu sonuçla puanını 70 yaptı ve şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı.

Ligde 8. sırada yer alan Everton ise 43 puanda kaldı.