Arsenal- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Premier Lig'de Arsenal, Manchester United ile kozlarını paylaşıyor. Lig'de 25 puanla 2. sırada yer alan Arsenal'in lider Liverpool ile 9 puan farkı bulunuyor. Yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Arteta'nın öğrencileri zorlu rakibi Manchester United karşısında kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Peki, Arsenal- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Arsenal- Manchester United maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlübiyet alan Arsenal 25 puanla 2. sırada yer aldı. Öte yandan kırmızı şeytanlar çıktığı 13 maçta 5 kez kazanırken 4'er karşılaşmadan beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı ve 9. sırada bulundu. Aralarında oynanan son 5 maçta ise Arsenal rakibine 4 kez üstünlük sağlarken, 1 maçta Manchester United'ın galibiyetiyle tamamlandı. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverlerin karşılaşmaya dair araştırmaları hız kazandı. Peki, Arsenal- Manchester United maçı ne hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
ARSENAL- MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Arsenal- Manchester United maçı 4 Aralık Çarşamba (bugün) 23.15'te oynanacak.
Emirates Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele beİN Sports 3'den naklen yayınlanacak.
ARSENAL MUHTEMEL 11
Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Calafiori, Odegaard, Jorginho, Rice, Saka, Trossard, Havertz