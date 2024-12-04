Arsenal- Manchester United maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlübiyet alan Arsenal 25 puanla 2. sırada yer aldı. Öte yandan kırmızı şeytanlar çıktığı 13 maçta 5 kez kazanırken 4'er karşılaşmadan beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı ve 9. sırada bulundu. Aralarında oynanan son 5 maçta ise Arsenal rakibine 4 kez üstünlük sağlarken, 1 maçta Manchester United'ın galibiyetiyle tamamlandı. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverlerin karşılaşmaya dair araştırmaları hız kazandı. Peki, Arsenal- Manchester United maçı ne hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?