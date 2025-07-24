Arsenal, Valencia'dan Cristhian Mosquera'yı transfer etti!
Arsenal, Valencia'dan İspanyol futbolcu Cristhian Mosquera'yı kadrosuna kattı.
Giriş: 24.07.2025 - 20:02 Güncelleme: 24.07.2025 - 20:02
İngiltere ekibi Arsenal, İspanya'nın Valencia takımından İspanyol futbolcu Cristhian Mosquera'yı kadrosuna kattı.
Arsenal Kulübü, 21 yaşındaki stoperle uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında yer alan haberlerde, kontratın 5+1 yıllık, bonservis bedelinin ise 15 milyon avro olduğu öne sürüldü.
Valencia altyapısından yetişen Mosquera, A takımda 90 maçta görev yaptı.
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