Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ne kazandırdığı değerler, her 10 Kasım’da halkımızın gönlünde yeniden hayat buluyor. Ancak bu büyük liderin yaşamı yalnızca bildiğimiz fotoğraflardan ibaret değil. Bu haberde, arşivlerde saklı kalmış az bilinen Atatürk fotoğraflarına yer vererek, O’nun hayatına dair yeni karelerle tarihin izlerini keşfediyoruz. Bu fotoğraflar, Atatürk’ü Anma Günü'nde bize O'nun vizyonunu ve karakterini farklı bir pencereden görme fırsatı sunuyor. İşte 10 Kasım'a özel siyah beyaz az bilinen Atatürk fotoğrafları...