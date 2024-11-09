Arşivlerden gün yüzüne çıkan 10 Kasım'a özel az bilinen Atatürk fotoğrafları
Her yıl 10 Kasım'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve çağdaş Türkiye'nin mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz. Atatürk'ün hayatı, yalnızca askeri başarılarıyla değil, düşünceleri ve ülkemize miras bıraktığı ilkelerle de ışık tutuyor. Bu özel günde, arşivlerden gün yüzüne çıkan, az bilinen Atatürk fotoğraflarıyla O'nun farklı yönlerine ve yaşamının bilinmeyen detaylarına tanıklık ediyoruz. İşte 10 Kasım'a özel arşivlerden Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları...
Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ne kazandırdığı değerler, her 10 Kasım’da halkımızın gönlünde yeniden hayat buluyor. Ancak bu büyük liderin yaşamı yalnızca bildiğimiz fotoğraflardan ibaret değil. Bu haberde, arşivlerde saklı kalmış az bilinen Atatürk fotoğraflarına yer vererek, O’nun hayatına dair yeni karelerle tarihin izlerini keşfediyoruz. Bu fotoğraflar, Atatürk’ü Anma Günü'nde bize O'nun vizyonunu ve karakterini farklı bir pencereden görme fırsatı sunuyor. İşte 10 Kasım'a özel siyah beyaz az bilinen Atatürk fotoğrafları...