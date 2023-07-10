Art arda iki otomobilin çarptığı kadın öldü

Ankara'da art arda iki otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti Ankara'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı yola savrulan talihsiz kadın, üzerinden bir başka otomobilin geçmesiyle hayatını kaybetti

Ankara'da, yolun karşına geçmeye çalışan kadın art arta iki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Keçiören ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Altındağ yönünde seyreden Recep Enes S. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kezban B.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı yola savrulan talihsiz kadın, bu kez de Hasan S.'nin kullandığı otomobilin altında kaldı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Kezban B., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.