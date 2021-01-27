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E-ticaret sitelerinin eforsuz bir şekilde artırılmış gerçeklik deneyimi yaratmasına imkân veren derin teknoloji girişimi ART Labs, ön-tohum yatırım turunu 2 milyon dolar değerleme ile tamamladığını duyurdu. Yatırım turunda Kültepe Yatırım ve EGİAD Melekleri'nin yanı sıra yurt dışından melek yatırımcıların da yer aldığı kaydedildi

Artırılmış gerçeklik (AR) destekli yeme-içme asistanı Diner ile kısa sürede 3 ülkede 200'den fazla üye restorana ve aylık 40 binden fazla aktif kullanıcıya ulaşarak dikkatleri üzerine çeken ART Labs, 2019 yılında Uğur Yekta Başak, Dr. Mahdi Kazempour ve Sercan Demircan tarafından kuruldu.

Diner ile sundukları teknolojiyi, yeme-içme sektörünün yanı sıra hacmi yüksek pazaryerleri ve öncü markaların kullanımına açtıklarını söyleyen şirket kurucu ortağı ve CEO'su Uğur Yekta Başak, ev dekorasyon, ayakkabı giyim, moda, aksesuar ve oyuncak sektörlerini de hedeflediklerinin altını çizdi.

Yapılan açıklamaya göre, platformu kullanan şirketler kodlama yapmadan e-ticaret sitelerine artırılmış gerçeklik deneyimi ekleyebiliyorlar. Sunulacak ürünlerin 3D görsellerinin oluşturulması ise gücünü görüntü işleme ve yapay zekâ algoritmalarından alan bulut tabanlı bir sistem ile sağlanıyor.

Yeni yatırımın nasıl değerlendirileceği konusuna değinen Uğur Yekta Başak, "Pandemi ile değişen dünyada mağazalara olan bakış açısı değişiyor. E-ticaret tarafında ise kalıcı bir büyüme söz konusu. Artırılmış gerçeklik, müşterilerin satın alacağı ürünleri önceden deneyimleyebilmesini sağlıyor. Bu sayede fiziksel olarak mağazada bulunmaya en yakın dijital deneyimi yaşatıyor ve müşterinin karar alma aşamasında birçok sorusunu cevaplıyor. Geliştirdiğimiz kapsamlı teknoloji, artırılmış gerçeklikten faydalanmayı mevcut şirketler için çok kolay bir hale getiriyor. Dönüşümün öncülerinden olarak hizmet verdiğimiz ülke sayısını artıracağız ve 2021 yılı içinde tohum yatırım turunu tamamlayacağız" dedi.