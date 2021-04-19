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Adanalılar artan sıcaklık nedeniyle koronavirüsü unutup parklara akın etti

Çukurova'nın yaz sıcaklarıyla ünlü kenti Adana'da henüz nisan ayı olmasına rağmen termometreler güneş altında 41 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan Adanalılar ise parklara akın etti. Birçok kişinin maske takmaması ve toplu halde oturması da dikkat çekti

SON DAKİKA: Adana'da artan sıcaklık koronayı unutturdu! - Haberler
Artan sıcaklık koronayı unutturdu!
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DHA

Türkiye genelinde ilkbahar mevsimiyle birlikte kış soğukları yerini ılık bir havaya bıraksa da Adana´da hava sıcaklıkları yaz mevsimini aratmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 35 derece ölçülürken, termometreler güneş altında 41 dereceyi gösterdi.

DHA'nın haberine göre, park ve yeşil alanlara akın eden bazı Adanalılar, sıcağın da etkisiyle koronavirüs kurallarını göz ardı etti. Parkta toplu vakit geçiren birçok kişi maske takmazken, bir grup genç de kalabalık bir şekilde şarkı söyleyip eğlendi. Sıcaktan bunalan bazı kişiler parkta çimlerin üzerinde yatarak bazıları ise çeşme altında başlarını yıkayarak serinlemeye çalıştı.

"BU SICAKTA VİRÜS KALIR MI?"

Arkadaşlarıyla merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı´na gelerek vakit geçirdiklerini ve ağaç altında oturarak serinlemeye çalıştıklarını belirten Mehmet Aydın (22),sıcak havaya hiçbir şeyin fayda etmediğini söyledi. Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır gibi kentlerin sıcak konusunda Adana´dan geri kaldığını ifade eden Aydın, "Karpuz da yesen buz da yesen faydası yok. Maskeye de gerek kalmıyor. Çünkü Adanalılar şırdan ve kebap yiyor. Virüsten korunuyor. Ayrıca bu sıcakta virüs kalır mı?" diye konuştu.

Sıcak havadan bunaldığı için başını çeşme suyuyla yıkadığını kaydeden Mehmet Yılmaz ise maskesini de yıkayıp kullandığını belirtti. Sıcak havanın küresel ısınmaya bir işaret olduğunu vurgulayan Ayşenur Kuşçu ise yazın Adana´da termometrelerin 50 dereceyi geçmesini beklediğini ifade etti.

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