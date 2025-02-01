Artem Dovbyk'ten Edin Dzeko sözleri!

Roma'nın Ukraynalı golcüsü Artem Dovbyk, Fenerbahçe'de forma giyen Edin Dzeko hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"DZEKO İLE KARŞILAŞTIRILDIĞIMIN FARKINDAYIM"

İtalyan basınından Il Messaggero'ya konuşan Dovbyk, "Roma'da Dzeko ile karşılaştırıldığımı biliyorum. Buraya gelmeden önce Edin'le konuştum ve bana Roma'da forvet olmanın ne kadar zor olduğunu anlattı. Günün 24 saati futbolla yaşayan bir şehir ve taraftarlar her maçta gol atmanızı istiyor. Bunu anlıyorum, bunu bekliyordum, Dzeko bile ilk sezonunda bazı sorunlar yaşadı. Bu aylarda çok şey öğrendim ve kendime güveniyorum." sözlerini sarf etti.