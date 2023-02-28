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"Artık normale dönüyoruz" sözleriyle duyuruldu: Hong Kong'da 959 gün sonra maske zorunluluğu kalktı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde pandemiyle birlikte hayatımıza giren maske uygulaması, yaklaşık 3 yıl sonra kaldırıldı

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  • "Artık normale dönüyoruz" sözleriyle duyuruldu: Hong Kong'da 959 gün sonra maske zorunluluğu kalktı

    Pandemiyle birlikte Covid-19 yayılımını engellemek için hayatımıza giren maske uygulaması, Hong Kong'da yaklaşık 3 yıl sonra kaldırıldı. 
  • "Artık normale dönüyoruz" sözleriyle duyuruldu: Hong Kong'da 959 gün sonra maske zorunluluğu kalktı

    Hong Kong'da tüm kamusal alanlarda maske takılması zorunluydu ve takılmaması halinde bin doları aşan para cezası uygulanıyordu. 

     

     
  • "Artık normale dönüyoruz" sözleriyle duyuruldu: Hong Kong'da 959 gün sonra maske zorunluluğu kalktı

    Maske zorunluluğu, Temmuz 2020'de toplu taşıma için yürürlüğe girdi ve iki hafta sonra iç ve dış alanları da içerecek şekilde genişletildi. Ancak şehirdeki insanların büyük çoğunluğu, virüsün yayılmasını engellemek için maske takmaya başlamıştı.

     
  • "Artık normale dönüyoruz" sözleriyle duyuruldu: Hong Kong'da 959 gün sonra maske zorunluluğu kalktı

    Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee, düzenlediği basın toplantısında 959 gün sonra maske zorunluluğunun çarşamba günü itibariyle kaldırılacağını duyurdu.  
  • "Artık normale dönüyoruz" sözleriyle duyuruldu: Hong Kong'da 959 gün sonra maske zorunluluğu kalktı

    İş amaçlı seyahat edenleri ve turistleri yeniden ağırlamak için büyük bir hamle başlattıklarını söyleyen Lee, "Artık normale dönüyoruz" dedi.

     

     
  • "Artık normale dönüyoruz" sözleriyle duyuruldu: Hong Kong'da 959 gün sonra maske zorunluluğu kalktı
  • "Artık normale dönüyoruz" sözleriyle duyuruldu: Hong Kong'da 959 gün sonra maske zorunluluğu kalktı
  • "Artık normale dönüyoruz" sözleriyle duyuruldu: Hong Kong'da 959 gün sonra maske zorunluluğu kalktı

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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