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Haberlerİş-YaşamArtık yasaklanıyor! Balıkçılığa yeni yasa - Haberler

Hükümetten 19 maddelik yeni avcılık yasası

HABERTURK.COM

Hükümet yasa dışı avcılıkla mücadele etmek ve balıkçılığı geliştirerek sağlıklı balık tüketiminin sağlanması için 19 maddeden oluşan bir yasa hazırladı. Buna göre Marmara ve Karadeniz'de ışıkla balık avlamak yasaklanacak. Kaçak ve ruhsatsız avcılığa hapis cezası geliyor

balıkçılık

Balıkçılığın geliştirilmesi, kaçak ve ruhsatsız avcılığın önüne geçilmesi için hükümetten 19 maddelik yeni yasa teklifi hazırlandı.

Yeni yasa kabul edildiği takdirde usule aykırı avcılık yasaklanırken, yasayı ihlal eden cezai müeyyide ile karşılaşacak. Eylemin tekrarlanması durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören yasa sayesinde yılın 12 ayı sağlıklı balık tüketiminin önü açılabilecek.

Yeni balık çiftliklerinin kurulmasını teşvik edecek yasa sayesinde Marmara ve Karadeniz'de ışıkla balık avcılığı da yasaklanacak. Ayrıca, Türkiye'de bulunmayan balık türlerinin yetiştirilmesi de önlenecek ve aksi faaliyetlerde bulunanlara 10 bin liradan 20 bin liraya kadar idari parası uygulanacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Kaçak ve ruhsatsız avcılık yöntemlerini yasaklıyoruz. İkinci defa tekrarlanması durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını getirmiş olacağız. Senenin 12 ayında sağlıklı balık tüketimi için balık çiftliklerinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeni balık çiftliklerinin kurulmasını sağlıyoruz.

Bizim ülkemizde olmayan türler kendi türlerimize büyük zarar veriyor. Bu tip faaliyetlerde bulunanlara 10 bin liradan 20 bin liraya idari para cezası kesilmesi sağlayacağız. Marmara ve Karadeniz'de ışıkla balık avcılığını yasaklıyoruz. Yaptırımlarımız ağır olacaktır.

Kanun teklifimiz 19 maddeden oluşmaktadır.

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