Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Artin Demirci’nin altı yıl aradan sonraki ilk sergisi, Red Rouge Art’ta

        Artin Demirci’nin altı yıl aradan sonraki ilk sergisi, Red Rouge Art’ta

        Artin Demirci, altı yıl aradan sonra ilk kişisel sergisiyle Red Rouge Art'ta izleyiciyle buluşuyor. Monokromu estetik olduğu kadar kavramsal bir sorgu alanına dönüştüren elliden fazla eserin bir araya geldiği Siyahın İçinde, Beyazın İçinde ve Diğer Patikalar sergisi, 10–31 Ocak 2026 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 14:37 Güncelleme: 08.01.2026 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artin Demirci, Red Rouge Art'ta
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samimi ve yenilikçi bir anlayışla alternatif bir sanat mekânı olarak kurgulanan Red Rouge Art, yeni yılın ilk sergisinde çağdaş resmin önemli isimlerinden Artin Demirci’yi ağırlıyor. Sanatçının altı yıl aradan sonraki ilk kişisel sergisi Siyahın İçinde, Beyazın İçinde ve Diğer Patikalar, 10–31 Ocak 2026 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor.

        Sergi, Artin Demirci’nin yıllara yayılan üretiminden seçilmiş elliden fazla eseri bir araya getirerek siyah, beyaz ve gri tonların hâkim olduğu soyut bir yolculuk sunuyor. Zaman zaman renkli geçişlerle zenginleşen bu seçki, monokromu yalnızca estetik değil, kavramsal ve düşünsel bir alan olarak ele alıyor.

        REKLAM

        İzleyiciyi siyah soyutlamaların, gri tonların ve renkli geçişlerin oluşturduğu katmanlı bir görsel yolculuğa davet eden sergide, monokrom alanlar zaman zaman renkli ara duraklarla kesintiye uğruyor. Renk —ya da renksizlik— yalnızca estetik bir tercih olarak değil; kavramsal, kültürel ve politik bir sorgulama alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bu yönüyle sergi, ana yollardan sapmayı, hâlâ varlığını sürdüren “patikalara” girmeyi öneriyor.

        Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan Demirci, Neşet Günal ve Neşe Erdok atölyelerinden edindiği güçlü desen disipliniyle, katmanlı ve mekânsal derinliği yüksek bir resim dili geliştiriyor.

        Artin Demirci’nin pratiğinde resim, sergilenmek için üretilen bir nesneden çok; zamanın örtmeye çalıştığı bir gerçekliğin inatçı bir kazıyla yeniden görünür kılınmasıdır. Soyut formları parçalamak yerine inşa etmeye yönelen sanatçı, renk, yüzey ve ışığı kendine özgü bir dengeyle ele alır. Farklı dokular, çizgisel ızgaralar ve organik boya lekeleri, izleyicinin gözünü tuval üzerinde sürekli hareket hâlinde tutan güçlü bir görsel ritim oluşturur.

        Siyahın İçinde, Beyazın İçinde ve Diğer Patikalar, Red Rouge Art’ın yeni mekânında, resmin hâlâ keşfedilmeyi bekleyen patikalarına güçlü bir davet niteliği taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralı

        Nevşehir'de hafif ticari araçla işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. (IHA)

        #Artin Demirci
        #Red Rouge Art
        #Siyahın İçinde, Beyazın İçinde ve Diğer Patikalar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi