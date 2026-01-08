Artin Demirci’nin altı yıl aradan sonraki ilk sergisi, Red Rouge Art’ta

Samimi ve yenilikçi bir anlayışla alternatif bir sanat mekânı olarak kurgulanan Red Rouge Art, yeni yılın ilk sergisinde çağdaş resmin önemli isimlerinden Artin Demirci’yi ağırlıyor. Sanatçının altı yıl aradan sonraki ilk kişisel sergisi Siyahın İçinde, Beyazın İçinde ve Diğer Patikalar, 10–31 Ocak 2026 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor.

Sergi, Artin Demirci’nin yıllara yayılan üretiminden seçilmiş elliden fazla eseri bir araya getirerek siyah, beyaz ve gri tonların hâkim olduğu soyut bir yolculuk sunuyor. Zaman zaman renkli geçişlerle zenginleşen bu seçki, monokromu yalnızca estetik değil, kavramsal ve düşünsel bir alan olarak ele alıyor.

İzleyiciyi siyah soyutlamaların, gri tonların ve renkli geçişlerin oluşturduğu katmanlı bir görsel yolculuğa davet eden sergide, monokrom alanlar zaman zaman renkli ara duraklarla kesintiye uğruyor. Renk —ya da renksizlik— yalnızca estetik bir tercih olarak değil; kavramsal, kültürel ve politik bir sorgulama alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bu yönüyle sergi, ana yollardan sapmayı, hâlâ varlığını sürdüren “patikalara” girmeyi öneriyor.