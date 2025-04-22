Durmuş, Artvin genelinde bin 400'ün üzerinde arıcı ve 120 bin kayıtlı kovan bulunduğunu belirterek "Bu şartlarda arıların bal sezonuna hazırlanması çok zor. Bu sezon bal üretiminde yüzde 50 ila 60 oranında bir kayıp yaşanabilir. Bu da hem arıcılarımızı hem de il ekonomisini ciddi şekilde etkileyecek" ifadelerini kullandı.