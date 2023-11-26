Artvin'de faciadan dönüldü! Dev kayalar yola düştü
Artvin'de etkili olan kuvvetli yağışın ardından bazı noktalarda toprak kaymaları ve heyelanlar meydana geldi. Artvin-Ardahan karayolu 25. Kilometresinde de yamaçlardan kopan dev kaya parçaları ve toprak yola sürüklendi
Artvin'de heyelan nedeniyle Artvin-Ardahan kara yoluna dev kapa karpaçaları düştü. (Fotoğraf:İHA)
Artvin-Şavşat-Ardanuç-Ardahan güzergahındaki kara yolunun 23. kilometresinde, yamaçlardan kopan kaya kütleleri ve toprak yola sürüklendi. (Fotoğraf:İHA)
Heyelan nedeniyle yolun çift taraflı ulaşıma kapanması üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. (Fotoğraf:İHA)
Karayolları ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu yol, tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı. (Fotoğraf:İHA)
Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. (Fotoğraf:İHA)
(Fotoğraf:AA)
(Fotoğraf:AA)
(Fotoğraf:AA)
(Fotoğraf:AA)