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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dev kayalar yola düştü! Artvin'de faciadan dönüldü!

        Artvin'de faciadan dönüldü! Dev kayalar yola düştü

        Artvin'de etkili olan kuvvetli yağışın ardından bazı noktalarda toprak kaymaları ve heyelanlar meydana geldi. Artvin-Ardahan karayolu 25. Kilometresinde de yamaçlardan kopan dev kaya parçaları ve toprak yola sürüklendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 11:43 Güncelleme: 26.11.2023 - 11:55
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        Artvin'de heyelan nedeniyle Artvin-Ardahan kara yoluna dev kapa karpaçaları düştü. (Fotoğraf:İHA)

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        Heyelan nedeniyle yolun çift taraflı ulaşıma kapanması üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. (Fotoğraf:İHA)

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        Karayolları ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu yol, tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı. (Fotoğraf:İHA)

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        Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. (Fotoğraf:İHA)

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