Artvin'de sağanak sonrası çalışmalar

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, kenti etkileyen aşırı yağışlar sonrası merkeze bağlı Aşağı Maden ve Yukarı Maden köylerinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Ünsal, burada yaptığı açıklamada, herhangi bir can kaybı olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağanak yağışlardan etkilenen merkeze bağlı Aşağı Maden ve Yukarı Maden köylerinde meydana gelen heyelan nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Ancak yağmur sularına kapılan bir araç sürüklenmiş ve bir ev yamaçtan düşen kayalardan hasar görmüştür. "