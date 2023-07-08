Baraj sularına gömülen Yusufeli´nin 7 yıllık serüveni kamerada

Nusret DURUR/YUSUFELİ,(Artvin), (DHA)ARTVİN´in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı´nın 7 yıllık inşa sürecinde, su tutma ve yeni yerleşim yerinin yapılma süreci time-lapse tekniğiyle 1 dakika 13 saniyeye sığdırıldı. DSİ tarafından sosyal medyada paylaşılan video beğeni topladı.

Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı. Yusufeli eski yerleşim yerinde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. 150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7´inci kez taşınan ilçe merkezinin yapım ve taşınma süreci özel kameralarla gün gün kayıt altına alındı.

Yeni ilçe merkezi baraj gölü manzarasına kavuşurken, bu süreç hakim tepelerden time-lapse tekniğiyle kayıt altına alındı; 7 yıllık çalışma 1 dakika 13 saniyeye sığdırıldı. Hızlandırılmış video tekniğiyle kaydedilen görüntü DSİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliğinin 166,50 metreyi geçmesiyle elektrik üretimine başlanması bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2023-07-08 13:26:16