İşitme engelli şampiyon güreşçiye konvoylu karşılama

Kırgızistan´ın başkenti Bişkek´te 2-11 Eylül tarihlerinde düzenlenen 7´nci İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası´nda milli sporcu Mehmet Tüylü, 86 kiloda rakiplerini yenerek dünya şampiyonu oldu. Altın madalyaya uzanan işitme engelli sporcu, şampiyona sonrası döndüğü memleketi Yusufeli´nde sevinçle karşılandı. Araç konvoyuyla ilçe merkezine gelen Tüylü, Yusufeli Belediyesi önünde düzenlenen kutlama programına katıldı. Kendisini bekleyenlerle sarılıp selamlaşan Tüylü yaptığı açıklamada, mutluluğunu dile getirdi. Tüylü, "Allah´a şükürler olsun Ay yıldızlı bayrağımızı göndere dikmeyi, İstiklal Marşımızı okutmayı bana nasip etti. Hocalarımdan Allah razı olsun. Yusufeli halkının dualarıyla oldu" dedi.