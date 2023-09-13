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        İşitme engelli şampiyon güreşçiye konvoylu karşılama

        Kırgızistan'dadüzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek şampiyon olan işitme engelli milli sporcu Mehmet Tüylü, memleketi Artvin´in Yusufeli ilçesinde Türk bayraklarıyla donatılan araç konvoyuyla karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:10 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:15
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        İşitme engelli şampiyon güreşçiye konvoylu karşılama
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        Kırgızistan´ın başkenti Bişkek´te 2-11 Eylül tarihlerinde düzenlenen 7´nci İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası´nda milli sporcu Mehmet Tüylü, 86 kiloda rakiplerini yenerek dünya şampiyonu oldu. Altın madalyaya uzanan işitme engelli sporcu, şampiyona sonrası döndüğü memleketi Yusufeli´nde sevinçle karşılandı. Araç konvoyuyla ilçe merkezine gelen Tüylü, Yusufeli Belediyesi önünde düzenlenen kutlama programına katıldı. Kendisini bekleyenlerle sarılıp selamlaşan Tüylü yaptığı açıklamada, mutluluğunu dile getirdi. Tüylü, "Allah´a şükürler olsun Ay yıldızlı bayrağımızı göndere dikmeyi, İstiklal Marşımızı okutmayı bana nasip etti. Hocalarımdan Allah razı olsun. Yusufeli halkının dualarıyla oldu" dedi.

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