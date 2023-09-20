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        Artvin'de sahibini ısıran köpek kuduz çıktı; 3 köye karantina (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 13:40 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:00
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        Artvin'de sahibini ısıran köpek kuduz çıktı; 3 köye karantina (2)
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        AŞILAMAVETOPLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Artvin´in Arhavi ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahibini ısırdıktan sonra ölen köpeğe kuduz teşhisi konulup, tedbir amaçlı hayvan hareketliliğine kısıtlama kapsamında karantinaya alınan Yolgeçen, Kavak ve Ulaş köylerinde, köpeklerin toplanarak en yakın barınağa götürülmesi, sahipli köpeklerin de yeniden aşılanması için çalışma başlattı.

        Yolgeçen köyü halkından Devran Aksoy, "Bizdeki hayvanlarda herhangi bir sıkıntı yok ruhsatlı, çipli hayvanlar. Benim köpeğim de evden bir yere gitmiyor. O köpek bu mahalleden çok uzakta olduğu için buraya gelme şansı yok. Biz saldırgan köpekleri biliyoruz. Zaten bu köyde saldırgan köpek beslemez kimse" dedi.

        Öznur Şeref, "Bir hayvan yüzünden köyümüzün karantinaya alındığını öğrendim. Bir köpek kuduz çıkmış. Karantina sadece köpeklerle ilgili, insanlar gelip gidebiliyor" diye konuştu. Fazlı Küçükay ise "Köyde sadece hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Hayvan sahiplerine hayvanlarını bağlamaları söyleniyor. Jandarma ekipleri, gezip dolaşıyor. Olayda kuduz çıkan hayvan, sahibine yemek verirken saldırıyor" diye konuştu.

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