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        Artvin'de etkili sağanak; heyelanda 6 araç hasar gördü

        ARTVİN'in Hopa ve Arhavi ilçelerinde sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 08.10.2024 - 16:55
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        Artvin'de etkili sağanak; heyelanda 6 araç hasar gördü
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        ARTVİN'in Hopa ve Arhavi ilçelerinde sağanak etkili oldu. Su birikintileri oluşan yollarda araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı. Hopa ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, sitenin alt kısmında park halindeki 6 araç ve 1 motosiklete zarar verdi.

        Doğu Karadeniz'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısının ardından kentte öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağış, özellikle Arhavi ve Hopa ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ilçelerde bazı noktalarda mazgalların taşmasıyla su taşkınları yaşandı. Kısa sürede göle dönen yollarda araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı, su baskınlarına müdahale edip, mazgalları açarak, yollarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

        HOPA'DA HEYELAN

        Yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nda da ulaşım aksarken, Hopa ilçesi Ortahopa Mahallesi'nde 120 hanelik sitenin arka yamacında da heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ile toprak yığını, sitenin alt kısmındaki otoparkta, park halindeki 6 otomobil ve 1 motosiklete zarar verdi.

        İlçede aralıklarla süren yağış nedeniyle Hopa Devlet Hastanesi de su baskınına maruz kaldı. Acil servis girişinde oluşan su baskınlarına, hastane personeli müdahale edip, suyu tahliye etmeye çalıştı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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