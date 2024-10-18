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        Karagöl'de sonbahar güzelliği

        ARTVİN'in Borçka ilçesindeki Karagöl'de, sonbaharla renk değiştiren bitki örtüsü ve çevresindeki ağaçların yapraklarının sararmasıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:53 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:55
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        Karagöl'de sonbahar güzelliği
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        ARTVİN'in Borçka ilçesindeki Karagöl’de, sonbaharla renk değiştiren bitki örtüsü ve çevresindeki ağaçların yapraklarının sararmasıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

        Doğu Karadeniz’de, turizm merkezleri Uzungöl ve Ayder Yaylası'ndan sonra en çok ziyaret edilen Artvin’in Borçka ilçesindeki Karagöl, çevresindeki ağaçlarla birlikte ortaya çıkan manzara nedeniyle, fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor. Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharla birlikte renk değiştiren bitki örtüsü ve ağaçların yapraklarının sararmasıyla ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. Foto safari tutkunları, fotoğraf makineleriyle gölde nöbet tutuyor, güneşin doğuşu ile batışında ortaya çıkan manzarayı çekerek ölümsüzleştiriyor. Yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göl yüzeyine yansıması, güzel görüntüler oluşturuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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