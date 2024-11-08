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        Otomobil aydınlatma direğine çarptı; 1 ölü, 4 yaralı

        ARTVİN'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki Muhammet Ali Tüylü (22) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 13:49 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:50
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        Otomobil aydınlatma direğine çarptı; 1 ölü, 4 yaralı
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        ARTVİN’de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki Muhammet Ali Tüylü (22) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Seyitler köyünde meydana geldi. Seyitler mevkisinden Erzurum Caddesi yönüne giden S.P idaresindeki 25 ABZ 786 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Araçta bulunan Muhammet Ali Tüylü kaza yerinde hayatını kaybederken, A.K. (25), M.Ç. (23), İ.G. ile sürücü S.P., yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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