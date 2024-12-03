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        7'nci kez taşınan ilçede 'teleferiksiz besicilik' ile verim arttı

        ARTVİN'inYusufeli ilçesinde baraj suları altında kalan Yeniköy'de yol olmaması nedeniyle Çoruh Nehri'nin 2 yakası arasına kurulan ilkel teleferik hattını kullanarak yem ve ot ulaştırdığı ahırında hayvanlarına bakan Süleyman Aktaş (64), taşındığı yeni yerleşim yerinde de ata mesleği besiciliği sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:05 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:10
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        7'nci kez taşınan ilçede 'teleferiksiz besicilik' ile verim arttı
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        ARTVİN'inYusufeli ilçesinde baraj suları altında kalan Yeniköy'de yol olmaması nedeniyle Çoruh Nehri'nin 2 yakası arasına kurulan ilkel teleferik hattını kullanarak yem ve ot ulaştırdığı ahırında hayvanlarına bakan Süleyman Aktaş (64), taşındığı yeni yerleşim yerinde de ata mesleği besiciliği sürdürüyor. Tarihinde 7'nci kez taşınan yeni ilçeye adapte olan Aktaş, teleferik olmadan ulaştığı ahırında sayılarını 10'dan 100'e ulaştırdığı büyükbaşları ile verim ve kaliteyi de artırdı.

        Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, sular altında kalan köylerinden, yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı. 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini, sular altında bıraktı.

        TELEFERİK GİTTİ, YOL GELDİ

        Su altında kalmadan önce Yeniköy'de ulaşım zorluğu nedeniyle Çoruh Nehri'nin iki yakası arasına kurulan 55 metrelik ilkel teleferik hattını kullanarak yem ve ot ulaştırdığı ahırında büyükbaş besleyen Süleyman Aktaş ve ailesi, taşındığı yeni köylerinde de ata mesleği besiciliği ve çiftçiliği sürdürüyor. 1,5 asrı aşkın tarihinde 7'nci kez taşınan yeni ilçedeki köyüne uyum sağlayan Aktaş, teleferik olmadan ulaştığı yeni ahırında sayılarını 10'dan 100'e ulaştırdığı büyükbaşları ile verim ve kaliteyi de artırdı. Hayvanlarına ot ve temel ihtiyaçlarını taşımak için teleferiği artık kullanmayan Aktaş, yeni ahırının kapısına kadar gelen yol sayesinde üretimlerini daha da artırmayı hedefliyor.

        'TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMÜYOR'

        Yeni taşındıkları köyde daha konforlu besicilik yaparak hayvanlarıyla yakından ilgilenen Süleyman Aktaş, "Burada hayvancılık yapıyorum. Önceden sular altında kalan yerdeydi yerimiz ve işimiz daha zordu. Hayvanlarımızın yiyeceklerini, samanını, otunu yemlerini teleferikle çekmek zorundaydık. Burası, bizim için daha rahat oldu. Daha yeni, modern bir ahır yaptık. Burada şimdi 100 civarında hayvan bakıyorum. Kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Hayvanlarımızın etinden, sütünden faydalanıyoruz. Satarken filan ister istemez üzülüyorum. Bir adamın köyde hayvanı yoksa o adam fukaradır. Hayvancılık önemli; taşıma suyla değirmen dönmüyor" diye konuştu.

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