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        Dere yatağına düşen otomobilden yara almadan çıktı

        ARTVİN'inYusufeli ilçesinde dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü, ters dönen araçtan yara almadan çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 15:48 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:50
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        Dere yatağına düşen otomobilden yara almadan çıktı
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        ARTVİN'inYusufeli ilçesinde dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü, ters dönen araçtan yara almadan çıktı.

        Kaza, öğle saatlerinde ilçeden geçen Artvin- Erzurum kara yolunun 74'üncü kilometresinde meydana geldi. Artvin'den Erzurum istikametinde seyreden Nurettin Çelik idaresindeki 16 ACT 868 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkıp, takla atarak su bulunmayan dere yatağına yuvarlandı. Ters dönen otomobilden kendi imkanıyla çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobilde hasar oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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