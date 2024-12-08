Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (2)

        HEYELANINBOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTIArtvin'in Arhavi ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 08:16 Güncelleme: 08.12.2024 - 08:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        HEYELANINBOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

        Artvin'in Arhavi ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Dik yamaçtan akan toprak ve taş kütlelerinin, çift yönlü olarak ulaşıma kapattığı Karadeniz Sahil Yolu'nu aşıp, denize kadar ulaştığı görüldü.

        Temizlik ve yol açma çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü bölgede yapılan ilk incelemelerde Rize-Artvin kara yolunun yaklaşık 200 metrelik bölümünün toprak ve taş yığınıyla dolduğu belirtildi. Bölgede ulaşım alternatif köy yollarından sağlanırken, ekipler iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

        YOL, 4 METRELİK TOPRAK YIĞINI İLE DOLMUŞ

        Heyelanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Artvin Valisi Turan Ergün, kara yolunda yaklaşık 4 metre yüksekliğinde toprak yığını olduğunu söyledi. Bölgede ulaşımın acil durumlarda Arhavi Yolgeçen köyü ile Fındıklı ilçesinin Derbent köyü arasındaki köy yolundan sağlanacağını aktaran Vali Ergün, "Heyelan altında araç kalıp kalmadığına dair bilgi ihbar gelmedi. Bununla ilgili PTS kayıtlarına bakılacak. 'İnşallah altında araç yoktur' diye dua ediyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muhalifler Şam'a girdi
        Muhalifler Şam'a girdi
        'Suriye'de olanlar Esad'ın suçu'
        'Suriye'de olanlar Esad'ın suçu'
        Muhalifler Humus'ta
        Muhalifler Humus'ta
        Kartal derbide hayata döndü!
        Kartal derbide hayata döndü!
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        Fenerbahçe'nin tarihi serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin tarihi serisi bitti!
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Akaryakıt istasyonunda 'orak'lı kavga: 7 yaralı
        Akaryakıt istasyonunda 'orak'lı kavga: 7 yaralı
        Suriye'de çöküşün şifreleri
        Suriye'de çöküşün şifreleri
        'Elektroşok' ve kemerli kavga kamerada
        'Elektroşok' ve kemerli kavga kamerada
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        "Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım!"
        "Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım!"
        Mourinho: Biz daha iyiydik!
        Mourinho: Biz daha iyiydik!
        Suriye: Şam'ı ele geçiremeyecekler
        Suriye: Şam'ı ele geçiremeyecekler
        Notre Dame Katedrali açıldı
        Notre Dame Katedrali açıldı
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek

        Benzer Haberler

        Artvin'de heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı
        Artvin'de heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı
        Artvin'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (2)-Yeniden
        Artvin'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (2)-Yeniden
        Dere yatağına düşen otomobilden yara almadan çıktı
        Dere yatağına düşen otomobilden yara almadan çıktı
        Çatıdan düşen kar, kamyonete hasar verdi
        Çatıdan düşen kar, kamyonete hasar verdi
        Yusufeli'de "Sadiye Hanım Kadınlar Lokali" hizmete açıldı
        Yusufeli'de "Sadiye Hanım Kadınlar Lokali" hizmete açıldı
        Artvin'de öğretmen ve öğrenciler, okuldaki bir günlerini çektikleri kliple...
        Artvin'de öğretmen ve öğrenciler, okuldaki bir günlerini çektikleri kliple...