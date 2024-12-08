Artvin'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (2)

HEYELANINBOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Artvin'in Arhavi ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Dik yamaçtan akan toprak ve taş kütlelerinin, çift yönlü olarak ulaşıma kapattığı Karadeniz Sahil Yolu'nu aşıp, denize kadar ulaştığı görüldü.

Temizlik ve yol açma çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü bölgede yapılan ilk incelemelerde Rize-Artvin kara yolunun yaklaşık 200 metrelik bölümünün toprak ve taş yığınıyla dolduğu belirtildi. Bölgede ulaşım alternatif köy yollarından sağlanırken, ekipler iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.