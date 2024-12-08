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        Artvin'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (5)

        SAHİLYOLUNDA HEYELAN TEMİZLİĞİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİArtvin'in Arhavi ilçesinde heyelan sonucu ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda ekiplerin iş makineleriyle yol açma ve temizleme çalışmaları dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 14:07 Güncelleme: 08.12.2024 - 14:10
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        Artvin'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (5)
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        SAHİLYOLUNDA HEYELAN TEMİZLİĞİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

        Artvin’in Arhavi ilçesinde heyelan sonucu ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu’nda ekiplerin iş makineleriyle yol açma ve temizleme çalışmaları dron ile görüntülendi. Kara yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'na gelen bir cenaze, konulduğu botla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden Artvin'e nakledildi.

        Artvin Valisi Turan Ergün, acil durumlarda ekiplerin denizden ulaşım imkan sunduğu bölgede incelemelerini sürdürdü. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Vali Ergün, “Heyelan denize kadar ulaşıyor. Tüm ekiplerimiz burada. Önceliğimiz yolun trafiğe açılması. İnşallah bu şekilde çalışma devam ederse akşama kadar bir aşamaya getiririz diye ümit ediyoruz. Büyük bir kütle; 150-200 metrelik bir uzunluğa sahip. Heyelanın altında birinin kalıp kalmadığı konusunda şu anda biri var veya yok demek mümkün değil. Ulaşınca mümkün olacak; öyle bir risk var. Tünel kayıtlarından, kameralarından, hangi araçlar girip, çıktı bakıyoruz. Temennimiz hiç kimsenin, hiçbir aracın kalmamış olması" dedi.

        'EVLERDE RİSK OLUŞTURACAK BİR DURUM YOK'

        Heyelanlı bölgenin üst kısmındaki köylerde yer alan evlerde risk oluşturacak bir durumun olmadığını kaydeden Vali Ergün, "AFAD görevlilerimiz inceleme yaptılar. Bölgeye yakın 1 ev varmış ve daha önce boşaltılmış. Risk oluşturacak bir durum yok dediler. Bu yamaçta değil, öbür tarafta evler biraz daha çukurda. Yol geceden beri kapalı durumda. Akşama kadar da kesin kapalı olacağı belli. Cenaze nakli vardı bugün, onu da sahil güvenliğimiz destekledi, sahil güvenliğin teknesiyle götürüldü. Bu şekilde acil durumlarda sahil güvenliğimizin de denizden yardımlarıyla ulaşım sağlıyoruz. Sınırdan TIR giriş çıkışında bir sorun yok. İnşallah gece açmaya çalışacağız” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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