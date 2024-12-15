Doğu Karadeniz'de 330 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı (2)

ŞAVŞATVE YUSUFELİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Artvin’de olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Şavşat Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlçemizde devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır” denildi.