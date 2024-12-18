Meyve yüklü kamyonet, dereye yuvarlandı; 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Artvin-Şavşat kara yolunun Çiftehanlar mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezine giden Erkan İpekoğlu idaresindeki 08 ABC 497 plakalı kamyonet, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Sürücünün yaralandığı kazada, araçtaki sebze ve meyveler çevreye savruldu. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu sürücü, Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Kamyonet çekiciyle bölgeden alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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