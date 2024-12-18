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        Meyve yüklü kamyonet, dereye yuvarlandı; 1 yaralı

        ARTVİN'in Şavşat ilçesinde karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan meyve yüklü kamyonetin sürücüsü Erkan İpekoğlu, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 11:57 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:05
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        Meyve yüklü kamyonet, dereye yuvarlandı; 1 yaralı
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        ARTVİN'in Şavşat ilçesinde karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan meyve yüklü kamyonetin sürücüsü Erkan İpekoğlu, yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Artvin-Şavşat kara yolunun Çiftehanlar mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezine giden Erkan İpekoğlu idaresindeki 08 ABC 497 plakalı kamyonet, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Sürücünün yaralandığı kazada, araçtaki sebze ve meyveler çevreye savruldu. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu sürücü, Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Kamyonet çekiciyle bölgeden alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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