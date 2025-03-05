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        Artvin'de boynuzlu baykuş, tedavisi yapılıp doğaya salındı

        ARTVİN'de jandarma ekiplerinin devriye sırasında yolda yaralı bulduğu boynuzlu baykuş, tedavisi sonrası doğaya salındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:34 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:40
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        Artvin'de boynuzlu baykuş, tedavisi yapılıp doğaya salındı
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        ARTVİN’de jandarma ekiplerinin devriye sırasında yolda yaralı bulduğu boynuzlu baykuş, tedavisi sonrası doğaya salındı.

        Artvin’de devriye atan jandarma ekipleri, Borçka- Muratlı kara yolunda yaralı boynuzlu baykuş buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen nesli tükenmekte olan baykuş tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan baykuş, getirildiği karakolda jandarma tarafından yeniden doğaya bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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