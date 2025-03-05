Artvin'de boynuzlu baykuş, tedavisi yapılıp doğaya salındı

Artvin’de devriye atan jandarma ekipleri, Borçka- Muratlı kara yolunda yaralı boynuzlu baykuş buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen nesli tükenmekte olan baykuş tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan baykuş, getirildiği karakolda jandarma tarafından yeniden doğaya bırakıldı.

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