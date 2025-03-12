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        Artvin'de heyelan; apart otelin istinat duvarı çöktü, 1 yaralı

        ARTVİN'de meydana gelen heyelanda bir apart otelin istinat duvarı çöktü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:11 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:15
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        Artvin'de heyelan; apart otelin istinat duvarı çöktü, 1 yaralı
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        ARTVİN'de meydana gelen heyelanda bir apart otelin istinat duvarı çöktü, 1 kişi yaralandı. Duvarın çökmesi ile 2 blok ve 4 oda zarar gördü.

        Çayağzı Mahallesi Kaledibi mevkisinde saat 09.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu bir apart otelin istinat duvarı çöktü. Heyelanı fark edip, odasından ayrılan 1 kişi ayağından hafif yaralanırken, bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yaralı tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

        Artvin Valisi Turan Ergün de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Ergün, "Otelimiz, 2 katlı ayrı ayrı binalardan oluşan bir apart otel. Duvarın çökmesi sonucu 2 blok ve 4 oda zarar gördü. 1 vatandaşımız ayağından hafif yaralandı. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başladı. Otel sahiplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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