Yakaları kavuşan yeni ilçede viyadüklerle güvenli ulaşım

ARTVİN'deenerji üretiminin sürdüğü Yusufeli Barajı'nın suları altında kaldığı için taşınan Yusufeli'nin yeni yerleşim yerlerine, değişen kara yolu ağı kapsamında inşa edilen devasa 5 viyadük ve 40 tünelle ulaşılıyor. Türk mühendisler tarafından 'dengeli konsol' yöntemiyle inşa edilip, Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayan viyadükler, güvenli ulaşımın yanı sıra zaman ve yakıt tasarrufu da sağlıyor.

Çoruh Nehri üzerine projelendirilip, temeli 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile 7 köyü sular altında bıraktı. Mart 2024'te tam kapasiteyle üretime geçen Yusufeli Barajı'nda bugüne kadar 2 milyar 455 milyon kilovatsaat enerji üretilerek ekonomiye 6 milyar 620 milyon lira katkı sağlandı.

KARA YOLU AĞI TAMAMLANDI

Bölgede baraj suları altında kalacak mevcut kara yolu yerine yeni ulaşımın sağlanması için Yusufeli Barajı relokasyon yolları projelendirildi. 3 etaplık proje kapsamında aralarında tünel, viyadük, köprü ve 12'si hemzemin 17 kavşağın yer aldığı toplam 69,2 kilometre uzunluğundaki kara yolu ağı tamamlanarak, hizmete açıldı. Relokasyon yollarının 56,7 kilometrelik kesimi 40 tünelle geçilerek, Artvin'in eşsiz doğasının korunması da sağlandı.