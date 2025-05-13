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        Artvin'de sondaj kamyonu devrildi; 1 ölü, 2 yaralı

        ARTVİN'in Şavşat ilçesinde devrilen sondaj kamyonundaki Ali Yıldız (24) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:39 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:45
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        Artvin'de sondaj kamyonu devrildi; 1 ölü, 2 yaralı
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        ARTVİN'in Şavşat ilçesinde devrilen sondaj kamyonundaki Ali Yıldız (24) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tepeköy köyünde meydana geldi. Sondaj makinesinin monte edildiği Arif A. idaresinde 75 AD 834 plakalı kamyon, rampa çıkarken geri kayıp, yamaca çarparak devrildi. Kazada, araçta bulunan Ali Yıldız hayatını kaybetti, sürücü ve Hacı C., yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılarının durumlarının iyi olduğu belirtildi. Devrilen kamyon vinçle bölgeden kaldırılırken, jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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