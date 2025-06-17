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        Oto yıkamacıya getirilen kamyon, dereye düştü; o anlar kamerada

        ARTVİN'inMurgul ilçesinde oto yıkamacıya getirilen kamyonun dereye düştüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:16 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:20
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        Oto yıkamacıya getirilen kamyon, dereye düştü; o anlar kamerada
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        ARTVİN'inMurgul ilçesinde oto yıkamacıya getirilen kamyonun dereye düştüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 10 Haziran'da ilçede bulunan oto yıkamacı dükkanında meydana geldi. Yıkama alanına giren sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, yandaki dereye düştü. Takla atıp, dere içerisinde ters dönen kamyondaki sürücü yaralandı. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerince müdahalede bulunulan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü tedavisinin ardından taburcu edildi. Dere içerisindeki kamyon, iş makinesi ile düştüğü yerden çıkarıldı. Diğer kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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