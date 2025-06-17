Oto yıkamacıya getirilen kamyon, dereye düştü; o anlar kamerada

Kaza, 10 Haziran'da ilçede bulunan oto yıkamacı dükkanında meydana geldi. Yıkama alanına giren sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, yandaki dereye düştü. Takla atıp, dere içerisinde ters dönen kamyondaki sürücü yaralandı. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerince müdahalede bulunulan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü tedavisinin ardından taburcu edildi. Dere içerisindeki kamyon, iş makinesi ile düştüğü yerden çıkarıldı. Diğer kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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