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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin'de halk eğitim merkezlerinde depremzedeler için giysi üretiliyor

AA

Artvin'de halk eğitim merkezlerinde depremzedeler için giysi üretiliyor

ARTVİN (AA) - Artvin'de, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren halk eğitim merkezlerinde depremzedeler için giysi üretimi devam ediyor.

Borçka ve Murgul Halk Eğitim Merkezlerini ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Acar, usta öğretici ve kursiyerlerin deprem bölgesi için yaptıkları hırka, atkı, bere, eşofman, pijama takımları ve çocuk kıyafetleri üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Acar, Türkiye'nin her ili gibi Artvin'in de yardımlaşma ve dayanışma gücünün yüksek olduğunu belirterek, "Bu duyarlı ve fedakar milletimiz, eğitimci ve görevlilerimizle inşallah depremzede kardeşlerimizin acılarını her geçen gün daha da hafifleteceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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