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AK Parti milletvekili adayı Çelik, Artvin'de seçim çalışmalarını sürdürüyor:

AA

AK Parti milletvekili adayı Çelik, Artvin'de seçim çalışmalarını sürdürüyor:

ARTVİN (AA) - AK Parti Artvin 1. sıra milletvekili adayı Faruk Çelik, "Artvin'de göçü durdurmak, nüfusunu artırmak ve potansiyelini harekete geçirmek için planlı programlı bir çalışmaya seçim döneminden önce başlamış bulunuyoruz. Seçimden sonra hızlı bir şekilde bu beklenen yatırımları gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Artvin'de seçim çalışmalarını sürdüren Çelik, AA muhabirine, Türkiye Cumhuriyeti'nin geride bıraktığı yüzyılın kuruluş yüzyılı olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin bir asrı doldurduğunu, artısıyla eksisiyle çok büyük deneyimlerden geçtiğini belirten Çelik, ikinci yüzyıla girerken bu yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olması gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız ve AK Parti bu belirlemeyi çok sağlıklı şekilde yaptı. Bize bel bağlamış halklar var. Ülkeler var. Büyük bir coğrafya var. Bu coğrafyaya öncülük edecek bir Türkiye söz konusu. Kabuğunu kırmış, dünyada olup bitenlere müdahil olan, dünyada karar mekanizmalarında yer alan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye yeni yüzyıl vizyonu ile hem çevresinde hem de dünyada olup bitenlere öncülük ederek sorunlar karşısında dik duran bir ülke olacak. Bizim hayalimiz, idealimiz bu. Bunun da gerçekleştiğini görüyoruz. Bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Kuruluşun üzerine inşa edilmiş şahlanış yüzyılı desek daha isabetli olur."

Artvin'de doğduğunu ve 12 yaşına kadar burada yaşadığını kaydeden Çelik, şehirden ayrıldıktan sonra da bu toprakla ilişkilerinin kesilmediğini, siyasete atıldıktan sonra 30 yıllık süreçte bulunduğu konumlar gereği sürekli Artvin için bir şeyler yapmanın mücadelesini verdiğini aktardı.

- "Artvin'e gerekli yatırımları en kısa sürede gerçekleştireceğiz"

Çelik, Artvin'e gerekli yatırımları en kısa sürede gerçekleştireceklerini dile getirerek, "Artvin'de göçü durdurmak, nüfusunu artırmak ve potansiyelini harekete geçirmek için planlı programlı bir çalışmaya seçim döneminden önce başlamış bulunuyoruz. Seçimden sonra hızlı bir şekilde bu beklenen yatırımları gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Sınır ticaretinin önem arz ettiğine dikkati çeken Çelik, şunları söyledi:

"Ardanuç ve Şavşat ilçelerimizde hayvancılık, sahil ilçelerimizde aromatik bitkiler, Borçka'da ormancılık, arıcılık ve olmazsa olmazımız turizm Artvin'i geliştirecek alanlar. Hayvancılıkla ilgili entegre tesislerin yapılması, Arhavi'de organize sanayi sitesinin yapılıp daha fazla istihdam sağlanası, Hopa ve Kemalpaşa'da lojistik merkezlerin yapılması önem arz ediyor. Yapılması gereken altyapı hizmetleri var. Şavşat'ta Sahara Tüneli, Borçka'da Muratlı Sınır Kapısı'nın açılması ve Macahel (Camili) dediğimiz coğrafi açıdan müthiş bir yer olan Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanına ulaşımın tünelle sağlanması, sahilde tır parkı gibi yapılmayı bekleyen önemli yatırımlar var. Her ilçeye ayrı bir kimlik kazandırılacak ve o alanlarda teşvikler verilecek."

Muratlı sınır kapısının geçmiş dönemde farklı nedenlerden açılamadığını ifade eden Çelik, önümüzdeki dönemde sivil bir yaklaşımla iş dünyasıyla iletişim içinde açılmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Faruk Çelik, Muratlı Sınır Kapısı'nın açılmasıyla turistik geçişlerin Muratlı'dan, tır geçişlerinin de Sarp'tan yapılmasıyla bölge ekonomisinin daha canlanacağını söyledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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