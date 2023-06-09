Murgul Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi açıldı

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ARTVİN (AA) - Artvin'in Murgul ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

Kaymakam Yunus Tekçe, Murgul Spor Salonu'nda gerçekleştirilen serginin açılışında, organizasyonda emeği geçenleri kutladı.



Halk eğitimi merkezlerinin istihdam açısından önemli olduğunu belirten Tekçe, "Öğrenmenin, öğretmenin yaşı yoktur. 7'den 70'e halk eğitimi merkezimiz bu anlamda hizmetini sunmaktadır. Ülkemizde çok güzel çalışmalar söz konusu. İlçemizde de bunun yansımalarını görüyoruz." dedi.



Murgul Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İmdat Akça ise düzenledikleri 64 kursta 1051 kişinin eğitim aldığını ifade etti.



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