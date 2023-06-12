Artvin'de yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele devam ediyor

2023 İETT ücretleri ne kadar?

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARTVİN (AA) - Artvin'in yüksek rakımlı yayla yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yayla göçü sezonunun başlamasıyla kış ve ilkbahar döneminde yağan kardan dolayı kapalı bulunan yayla yollarında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Arhavi-Murgul-Yusufeli ilçelerini yayla yollarıyla birbirine bağlayan güzergah kardan temizlendi.

Kar kütlelerinin kalın olduğu bölgelerde tünel kazma tekniğiyle yolları açan ekipler, 65 kilometrelik güzergahta karla ve yer yer heyelanlarla kapanan yolu ulaşıma uygun hale getirdi.

Ekipler, Ardanuç ilçesinin Fatmaçayır, Tavget, Zenginyurt, Bülbülan ile Şavşat'ın Yığılı Yaylası yollarını da iki günlük çalışmayla açtı.

Karla mücadele çalışmaları Borçka ilçesinin Kaynarca Yaylası ile Camili (Macahel) bölgesi yaylalarında sürdürülüyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.