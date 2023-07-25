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        Artvinspor Kadın Voleybol Takımı 8 oyuncu ile sözleşme imzaladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 11:55
        Artvinspor Kadın Voleybol Takımı 8 oyuncu ile sözleşme imzaladı

        ARTVİN (AA) - Yeni sezonda Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek Artvinspor Kadın Voleybol Takımı, 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.

        Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım, Artvin Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, sözleşmelerin hem kulüp hem de oyuncular için hayırlı olmasını diledi.

        Geçen sezon Türkiye Kadınlar Bölgesel Ligi'nde mücadele ettiklerini anımsatan Yıldırım, "Bu sezon ise 2. ligde mücadele edeceğiz. Zor bir ligde olduğumuzu biliyoruz. Ligde başarılı olabilmek adına bugün 8 oyuncu ile sözleşme imzaladık. İyi bir sezon geçirmeyi diliyorum." dedi.

        Yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra başantrenör Yasin Kara ile yardımcı antrenör Gamze Ünaldı'nın da katıldığı törende, Gonca Akar, Kübra Gür, Özden Kolivar, Selen Gerez, Hilal Güner, Azra Yeniçeri, Rüya Altınkaya ve Zeynep Özdemir, birer yıllık sözleşmeyi imzaladı.

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