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        Artvin'de yaylada "Bilim ve Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 18:13
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        Artvin'de yaylada "Bilim ve Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi
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        ARTVİN (AA) - Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Bilbilan Yaylası'nda, "Bilim ve Çocuk Şenliği" organize edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Çocuklar neredeyse biz oradayız" sloganıyla, 2 bin 700 rakımlı yaylada düzenlenen şenlikte çocuklar, uzmanlar eşliğinde eğitsel oyunlar oynadı, eğlenceli matematik ve bilimsel deneyler yaptılar.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, etkinliği geleneksel hale getireceklerini söyledi.

        Çocuklar neredeyse oraya gideceklerini vurgulayan Acar, "Artvin Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla Ardanuç ve Kemalpaşa ilçe müdürlüklerimiz ile civarda bulunan yaklaşık 25 yayladaki çocuklarımızı burada toplayarak, ilimizdeki ilk yayla bilim şenliğini yapıyoruz. Çocuklarımız ve yetişkinlerin ilgisinin yoğun olduğunu gördük." dedi.

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