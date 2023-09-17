Artvin'de çöpte yiyecek arayan ayılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Artvin'in Murgul ilçesinde yerleşim yerine inerek çöpte yiyecek arayan 2 ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 17.09.2023 - 12:44 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:44
Artvin'in Murgul ilçesinde yerleşim yerine inerek çöpte yiyecek arayan 2 ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Damar Mahallesi 72 Evler mevkisindeki evinin balkonunda oturan Fatih Karaca, karşı alanda 2 ayı olduğunu fark etti.
Karaca, cep telefonunun kamerasıyla ayıları bir süre kaydetti.
Görüntülerde, yerleşim yerine gelen ayıların, bir duvardan inerek çöpte yiyecek aramaları yer alıyor.