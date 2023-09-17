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        Artvin'de çöpte yiyecek arayan ayılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Artvin'in Murgul ilçesinde yerleşim yerine inerek çöpte yiyecek arayan 2 ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 12:44 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:44
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        Artvin'de çöpte yiyecek arayan ayılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
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        Artvin'in Murgul ilçesinde yerleşim yerine inerek çöpte yiyecek arayan 2 ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Damar Mahallesi 72 Evler mevkisindeki evinin balkonunda oturan Fatih Karaca, karşı alanda 2 ayı olduğunu fark etti.

        Karaca, cep telefonunun kamerasıyla ayıları bir süre kaydetti.

        Görüntülerde, yerleşim yerine gelen ayıların, bir duvardan inerek çöpte yiyecek aramaları yer alıyor.

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