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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Artvin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:05 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:26
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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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        Artvin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şehir merkezinin yanı sıra Borçka, Murgul ve Hopa ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Zanlıların ev, otomobil ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 kilo 115 gram kubar esrar, 565 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 14 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 16 zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla, diğerleri savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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