Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Artvin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şehir merkezinin yanı sıra Borçka, Murgul ve Hopa ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlıların ev, otomobil ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 kilo 115 gram kubar esrar, 565 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 14 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla, diğerleri savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.