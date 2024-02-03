Artvin'de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

Eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Ender Turhan'ın tedavisi ise Rize Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Törene, iki çocuk annesi Hacer Turhan'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Musazade Mahallesi'ndeki bir sokakta boşanma aşamasında olduğu eşi Ender Turhan (30) tarafından öldürülen Hacer Turhan (38) için Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

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