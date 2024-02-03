Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

        Artvin'in Arhavi ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 16:58 Güncelleme: 03.02.2024 - 17:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'in Arhavi ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

        Musazade Mahallesi'ndeki bir sokakta boşanma aşamasında olduğu eşi Ender Turhan (30) tarafından öldürülen Hacer Turhan (38) için Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, iki çocuk annesi Hacer Turhan'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Cenaze, kılınan namazın ardından Musazade Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

        Eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Ender Turhan'ın tedavisi ise Rize Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        Uludağ ve Kartalkaya'da telesiyej kazası!
        Uludağ ve Kartalkaya'da telesiyej kazası!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Artvin'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Artvin'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı
        Artvin'de sokakta tabancayla karısını öldüren kişi intihar girişiminde bulu...
        Artvin'de sokakta tabancayla karısını öldüren kişi intihar girişiminde bulu...
        Artvin'de çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü
        Artvin'de çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü
        Artvin'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Artvin'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Artvin'de toplu taşıma ve öğrenci servis ücretlerine zam yapıldı
        Artvin'de toplu taşıma ve öğrenci servis ücretlerine zam yapıldı