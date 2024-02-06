GÜNCELLEME - Artvin'de iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu operatör öldü

Artvin'in Şavşat ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu yaralanan operatör, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlçede iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı dolayısıyla Karaköy'ün yolu ulaşıma kapandı.

Köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesi ile çalışma başlattı.

Bu sırada operatör Gökhan Yılmaz'ın (35) kullandığı iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Diğer personelin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri ile iş makineleri yönlendirildi.

Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Yılmaz'ı bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Şavşat Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.