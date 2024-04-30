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        Arhavi Kaymakamı Çimşir, muhtarlarla bir araya geldi

        Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, muhtarlarla toplantı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 13:58 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:01
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        Arhavi Kaymakamı Çimşir, muhtarlarla bir araya geldi
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        Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, muhtarlarla toplantı yaptı.

        İlçe merkezindeki bir otelde organize edilen toplantıya Çimşir'in yanı sıra Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Kutlubay, Jandarma Komutanı Bülent Bayır, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, İl Genel Meclisi ve Özel İdare yetkilileri ile muhtarlar katıldı.

        Muhtarlara görevlerinde başarı dileyen Kaymakam Çimşir, 5 yıl birlikte önemli görevler yapacaklarını belirtti.

        Toplantı, çeşitli konuların görüşülmesinin ardından sona erdi.

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