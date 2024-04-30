Arhavi Kaymakamı Çimşir, muhtarlarla bir araya geldi

İlçe merkezindeki bir otelde organize edilen toplantıya Çimşir'in yanı sıra Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Kutlubay, Jandarma Komutanı Bülent Bayır, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, İl Genel Meclisi ve Özel İdare yetkilileri ile muhtarlar katıldı.

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