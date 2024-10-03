Artvin'de kaçakçılık operasyonları

İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında geçen ay yapılan operasyonlarda 3 bin 470 paket kaçak sigara, 245 paket elektronik sigara tütünü, 8 kilo sarmalık sigara tütünü, 83 litre kaçak içki ile 470 kutu minik nikotin torbacıkları ele geçirildi.

Artvin'de jandarma ekiplerince eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, elektronik sigara ve içki ele geçirildi.

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