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        Artvin'de kaçakçılık operasyonları

        Artvin'de jandarma ekiplerince eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, elektronik sigara ve içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 09:23 Güncelleme: 03.10.2024 - 09:23
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        Artvin'de kaçakçılık operasyonları
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        Artvin'de jandarma ekiplerince eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, elektronik sigara ve içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında geçen ay yapılan operasyonlarda 3 bin 470 paket kaçak sigara, 245 paket elektronik sigara tütünü, 8 kilo sarmalık sigara tütünü, 83 litre kaçak içki ile 470 kutu minik nikotin torbacıkları ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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