Artvin Valisi Ergün'den DSİ 26. Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Kurumun müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin de katıldığı toplantıda, Artvin'in içme suyu, hidroelektrik potansiyeli, barajların mevcut durumu, dere ıslahı ve taşkın koruma tesisleriyle ilgili çalışmalar değerlendirildi.

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