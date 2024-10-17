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        Artvin'de 34 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Artvin'de 34 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:55 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:57
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        Artvin'de 34 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Artvin'de 34 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri ile Kemalpaşa Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" dahil çeşitli suçlardan hakkında 34 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.Ö.U'yu (32), Kemalpaşa ilçesine bağlı Sarp köyünde yakaladı.

        13 suç kaydı bulunan M.Ö.U, işlemlerin ardından Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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