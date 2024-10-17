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        Artvin'de yamaçtan düşen kaya parçaları park halindeki 6 araca zarar verdi

        Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan düşen kaya parçaları, park halindeki 6 araçta hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 18:29 Güncelleme: 17.10.2024 - 19:38
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        Artvin'de yamaçtan düşen kaya parçaları park halindeki 6 araca zarar verdi
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        Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan düşen kaya parçaları, park halindeki 6 araçta hasara neden oldu.

        Sağanağın etkili olduğu ilçedeki Kuledibi Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi.

        Düşen kaya parçaları, yol kenarında park halindeki 6 araca zarar verdi.

        Ekipler, güvenlik amacıyla güzergahtaki araçları kaldırarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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