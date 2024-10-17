Artvin'de yamaçtan düşen kaya parçaları park halindeki 6 araca zarar verdi
Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan düşen kaya parçaları, park halindeki 6 araçta hasara neden oldu.
Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan düşen kaya parçaları, park halindeki 6 araçta hasara neden oldu.
Sağanağın etkili olduğu ilçedeki Kuledibi Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi.
Düşen kaya parçaları, yol kenarında park halindeki 6 araca zarar verdi.
Ekipler, güvenlik amacıyla güzergahtaki araçları kaldırarak çevrede güvenlik önlemi aldı.
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