Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Artvin'de konferans verdi:

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Artvin'de "Ailede Sorumluluk Bilinci" konulu konferans verdi.

İl Müftülüğü tarafından Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

İşliyen, buradaki konuşmasında, her Müslüman'ın, aile reisliği yaparken 'ahlakı en güzel olanlarınız eşlerine karşı en güzel davrananlarınızdır' diye buyuran Hz. Muhammed'i örnek alması gerektiğini söyledi.

Ailenin toplumun temel taşı olduğunu dile getiren İşliyen, sağlıklı bir toplum için maddi ve manevi kalkınmanın birlikte ilerlemesinin önemli olduğunu belirtti.

İşliyen, ailenin Allah'ın rızasını kazanmak için korunması gerektiğine işaret ederek, "Aile yolculuğu cennet yolculuğudur. Evde her şey ebedi saadeti kazanmak üzere kurgulanmalı. Ebedi saadet kazanmak eşyayla olmaz, lüksle, ihtişamla olmaz. Dünyaya yatırım yapmakla olmaz. Peygamberimiz aile yolculuğunun cennetle sonuçlanması gerektiğini en yakınlarından başlamak suretiyle anlatıyor. Allah, Kur'an-ı Kerim'de evliliğin sevgi ve merhamet üzerine kurulduğunu söylüyor." ifadesini kullandı.

Müslüman'ın en huzurlu ve mutlu olduğu vaktin, eşinin yanında geçirdiği zaman dilimi olması gerektiğini belirten İşliyen, şöyle devam etti: