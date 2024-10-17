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        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Artvin'de konferans verdi:

        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Artvin'de "Ailede Sorumluluk Bilinci" konulu konferans verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 19:19 Güncelleme: 17.10.2024 - 19:30
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        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Artvin'de konferans verdi:
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        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Artvin'de "Ailede Sorumluluk Bilinci" konulu konferans verdi.

        İl Müftülüğü tarafından Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

        İşliyen, buradaki konuşmasında, her Müslüman'ın, aile reisliği yaparken 'ahlakı en güzel olanlarınız eşlerine karşı en güzel davrananlarınızdır' diye buyuran Hz. Muhammed'i örnek alması gerektiğini söyledi.

        Ailenin toplumun temel taşı olduğunu dile getiren İşliyen, sağlıklı bir toplum için maddi ve manevi kalkınmanın birlikte ilerlemesinin önemli olduğunu belirtti.

        İşliyen, ailenin Allah'ın rızasını kazanmak için korunması gerektiğine işaret ederek, "Aile yolculuğu cennet yolculuğudur. Evde her şey ebedi saadeti kazanmak üzere kurgulanmalı. Ebedi saadet kazanmak eşyayla olmaz, lüksle, ihtişamla olmaz. Dünyaya yatırım yapmakla olmaz. Peygamberimiz aile yolculuğunun cennetle sonuçlanması gerektiğini en yakınlarından başlamak suretiyle anlatıyor. Allah, Kur'an-ı Kerim'de evliliğin sevgi ve merhamet üzerine kurulduğunu söylüyor." ifadesini kullandı.

        Müslüman'ın en huzurlu ve mutlu olduğu vaktin, eşinin yanında geçirdiği zaman dilimi olması gerektiğini belirten İşliyen, şöyle devam etti:

        "Eşler birbirine karşı nezaketli olmalıdır. Sevdiğimizi söyleyeceğiz. Evde sevgi ve teşekkür dilini kullanmamız gerekiyor. Psikolojik hastalıkların temelindeki en temel sebep değersizlik hissidir. İkincisi sevgisizlik, üçüncüsü ilgisizlik. Değer görmeyen, sevgi görmeyen insanlar başka arayış içinde oluyor. Sevginin eksik olduğu yerde problemler çıkıyor. Evde huzurun hakim olması için sevgi ve saygı şart. Annesine hakaret edilen, babasına saygı gösterilmeyen hiçbir çocuğun ileride sağlıklı bir aile kurması beklenmemelidir. Özür dilemek erdemli bir davranıştır. Özür dilemedikleri için aylarca küs kalan aileler biliyorum. Boşanmaya varan aileler var. Öfke geldiğinde susmayı tercih etmeliyiz."

        Aileye yönelik saldırılar karşısında aileyi koruyabilmek için eşlere ve çocuklara daha fazla zaman ayrılması gerektiğini vurgulayan İşliyen, şunları kaydetti:

        "İnsanlar 30 yaşına gelmeden evlenmiyor. Nüfus artış hızımız ilk defa yüzde 1,51'e düştü. Yaşlı nüfus oranı yüzde 10'un üzerine çıktı. Birtakım veriler işlerin iyi gitmediğini söylüyor. Bir kişinin düzelmesi dünyanın düzelmesiyle eş değerdir. Son dönemde televizyon ve sosyal medya etkisiyle cinsel suçlarda bir çoğalma oldu. Bu da aile huzurunun kaçması sonucuna bizi götürdü. En mahrem konular en çok izlenen saatlerde televizyonlarda gösterilmeye başlandı. Bu doğru bir şey değil."

        Konferansın ardından Artvin Valisi Turan Ergün, günün anısına İşliyen'e tablo hediye etti.

        Program, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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