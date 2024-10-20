Artvin'de doğal gazdan zehirlenen 2 kişiden biri öldü

Barış Gümüş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, durumu ağır olan Bilor Gümüş ise Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bunun üzerine eve giden aile bireyleri, Barış Gümüş ile babaannesi Bilor Gümüş'ün (70) yerde hareketsiz yattığını gördü.

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