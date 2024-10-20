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        Artvin'de doğal gazdan zehirlenen 2 kişiden biri öldü

        Artvin'in Şavşat ilçesinde, doğal gazdan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 16:30 Güncelleme: 20.10.2024 - 16:30
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        Artvin'de doğal gazdan zehirlenen 2 kişiden biri öldü
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        Artvin'in Şavşat ilçesinde, doğal gazdan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi tedavi altına alındı.

        İlçenin Yeniköy Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki evinde ailesiyle yaşayan Barış Gümüş'ten (17) haber alamayan arkadaşları, durumu Gümüş'ün işteki babasına bildirdi.

        Bunun üzerine eve giden aile bireyleri, Barış Gümüş ile babaannesi Bilor Gümüş'ün (70) yerde hareketsiz yattığını gördü.

        İhbar üzerine eve polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Doğal gaz sızıntısından zehirlendikleri anlaşılan Barış ve Bilor Gümüş, sağlık ekiplerince Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Barış Gümüş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, durumu ağır olan Bilor Gümüş ise Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Gümüş'ün cesedi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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