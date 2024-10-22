Artvin Valisi Ergün, Kaçkar Turizm Birliği Toplantısı'nda konuştu:

Artvin'de, Kaçkar Turizm Birliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Turan Ergün, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Salonunda düzenlenen toplantıda, Artvin ve Rize'nin medeniyetlerin binlerce yıl harmanlanıp kaynaştığı, kültürel birikimin bozulmadan nesilden nesile aktarıldığı, eşsiz doğası ve samimi insanıyla öne çıkan turizm şehirleri olduğunu söyledi.

Bölgenin birçok müstesna güzelliğiyle alternatif turizmde alternatifsiz olduğunu vurgulayan Ergün, "Kaçkar Turizm Birliğimizle doğa harikası bu iki şehrimizde turizmin gelişmesine katkı sağlamak ve gerekli sosyal, kültürel, sportif ve ekonomik faaliyetlerde bulunmak amacıyla hizmet vermekteyiz. Birliğimizle gerçekleştirmek istediğimiz en önemli amacımız, sahip olduğumuz zengin potansiyeli aktif bir şekilde kullanarak bölgemizi hak ettiği ulusal ve uluslararası konuma yükseltmektir." dedi.

- "Turizmde ciddi mesafeler aldık" Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ise Artvin ve Rize'nin en önemli ortak değerlerinin başında Kaçkar Dağları geldiğine dikkati çekerek, Kaçkar Dağları'nın kıymetinin yeni yeni keşfedilmeye başlandığını ifade etti. Artvin ve Rize'nin turizmde gelişmek zorunda olduğunun altını çizen Baydaş, "Bizi diğer şehirlerden farklı kılacak şey doğamız, dağlarımız, yaylarımız ve Kaçkar'ımız. Kaçkar Turizm Birliği de bu anlamda önemli bir misyona sahip. Birliği sağlıklı bir şekilde ilerleteceğimize inancım tam." diye konuştu.

Baydaş, Kaçkar Dağları'ndan sonra Rize Artvin Havalimanı'nın da iki ilin buluştuğu yer olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Turizmde ciddi mesafeler aldık. Geçen yıl aralık ayında Rize Artvin Havaalanının 1 milyoncu yolcusunu birlikte karşıladık. Bu yıl da bu ayın sonu ya da kasım ayının içinde 1 milyonuncu yolcu gelmiş olacak. Önümüzdeki yıl Antalya Havalimanına sefer konulmasıyla, İstanbul'a ilave seferlerle, çokça talep edilen Bursa seferleriyle bu havaalanı 1 milyon 500 bin, 2 milyon yolcu seviyesine ulaşacaktır. Havaalanı iki ilin turizminin gelişmesi için önemli bir yer."