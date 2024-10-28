Artvin'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kazada, sürücü Sabri Selçuk ile ikiz kardeşi olduğunu öğrenilen Necati Selçuk yaralandı.

İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi.

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