Artvin'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Artvin'in Borçka ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Artvin'in Borçka ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sabri Selçuk idaresindeki 08 AR 199 plakalı otomobil, Gündoğdu Mahallesi'nde seyir halindeyken yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi.
Kazada, sürücü Sabri Selçuk ile ikiz kardeşi olduğunu öğrenilen Necati Selçuk yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.